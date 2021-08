Containerschip dat Suezkanaal blokkeerde, komt op kerstdag naar Antwerpen

Schaak­clubs willen snel weer ‘live’ kunnen spelen in vertrouwde clubloka­len: “Twintig procent leden kwijt, ondanks effect van The Queen’s Gambit”

15:44 De fantastische serie The Queen’s Gambit mag dan wel voor een schaakhype hebben gezorgd, veel schaakclubs zijn door de coronamaatregelen een pak leden kwijtgeraakt. In de Antwerpse regio is dat ongeveer 20 procent. Schaakkring Oude God in Mortsel, een grote club, hoopt snel weer ‘live’ te kunnen spelen in de vertrouwde Mark Liebrecht Schouwburg.