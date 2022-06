Containerschepen zorgen voor opstopping in Noordzee, ook hinder in Antwerpse haven

Zo’n 2 procent van de wereldwijde vrachtcapaciteit zou geblokkeerd zitten op de Noordzee. Ook in de haven van Hamburg geeft dat problemen. Wereldwijd zit zo’n 11 procent van de goederen die verscheept worden vast in opstoppingen, met alle gevolgen van dien voor de handel.

“Het is al een verhaal dat al langer speelt”, vertelt woordvoerder bij Port of Antwerp-Bruges, Sabine Rys. “We zien al enige tijd een congestie in de wereldcontainertrafiek, en dus ook in Antwerpen. Vroeger wist je wanneer schepen toekwamen, nu niet meer.” Dat probleem is enkel erger geworden door de oorlog in Oekraïne en de naweeën van corona in Azië.

Rederijen zoeken daarom naar oplossingen die het probleem soms nog erger maken op korte termijn, zoals het gebruik van breakbulk in plaats van containers voor transport. Zo komen de magazijnen snel vol te zitten. “De voorspelbaarheid van de nautische en logistieke keten is voor een groot stuk weg, wat opstoppingen nog meer in de hand werkt”, aldus Rys. “Tel daar nog eens bij dat problemen uit Nederland of de VS zich naar hier verplaatsen.”

De Port of Antwerp-Bruges wijst erop dat het beheer van schepen een verantwoordelijkheid is van DG Scheepvaart, wat onder de FOD Mobiliteit valt. Daar valt te horen dat de FOD pas in actie komt als de veiligheid in het gedrang zou komen, en zij anders geen bevoegdheid hebben om op te treden als verkeersregelaar.

