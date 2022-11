Congres Antwerpse verkeersveiligheid buigt zich over ‘nudging’: “Gedrag van weggebruikers beïnvloeden”

Het aantal verkeersongevallen ging in Antwerpen in 2021 weer wat de hoogte in na het ‘rustigere’ coronajaar 2020. “Elk ongeval is er natuurlijk een te veel en wij blijven als stad permanent werken aan verkeersveiligheid”, zegt schepen Kennis. “Het thema ‘nudging’ is daarbij erg interessant. Dat kan over kleine dingen gaan, zoals snelheidsinformatieborden, signalisatie op de weg dat je in een schoolzone komt of dat je als fietser op een dubbelrichtingfietspad rijdt en dus rechts moet houden,.. We zien dat dat soort elementen de aandacht van mensen vat en dat men zijn gedrag aanpast. Menselijk gedrag is een van de belangrijkste factoren in verkeersveiligheid.”