Conciërge van campus universiteit blijft in de cel, vriendin vrijgelaten: “Wij zijn écht geen dealers, alleen gebruikers”

AntwerpenDe onderzoeksrechter in Antwerpen heeft de 37-jarige conciërge van de campus Groenenborger aangehouden. Zijn 35-jarige vriendin werd onder voorwaarden vrijgelaten. De twee werden vrijdagavond opgepakt na een korte observatie en meldingen van mogelijk dealen van drugs. “Maar wij zijn echt geen dealers. We gebruiken alleen, en ja, dat is ook niet oké, dat weten we", zegt de geëmotioneerde vriendin.

De politie Antwerpen kreeg vorige week enkele meldingen van mogelijk drugsdealen op de parking van de campus Groenenborger en een nogal drukke begankenis rond de bungalow waar het conciërgekoppel woont. Vrijdag ging de politie over tot een korte observatie en greep ze meteen in. “Vooral ook omdat de jonge kinderen erbij aanwezig waren”, klonk het bij de politie zaterdag. Met toelating van de onderzoeksrechter werd meteen een huiszoeking gehouden. Verschillende inspecteurs gingen de woning binnen inclusief een drugshond. De ‘buit' van de huiszoeking bestond uit verschillende zakjes cocaïne, cannabis en amfetamines. Inclusief een aanzienlijke som geld. Ook de gsm-toestellen werden in beslag genomen.

Quote Wij worden nu afgeschil­derd alsof we hier alle studenten van drugs voorzien. Dat is écht niet het geval Vrouw conciërge

Volledig scherm De bungalow van de 'huisbewaarder' van de campus Groenenborger van de UA ligt dicht tegen de parking en nogal verscholen in het groen. © Klaas De Scheirder

Géén dealers

De onderzoeksrechter besliste zaterdagavond om de man aan te houden. De vrouw werd vrijgelaten. Ze reageert geëmotioneerd op de zaak. “Ik weet dat het niet oké is dat we drugs gebruiken, maar dat doen we alleen als de kinderen slapen", zegt de vrouw. “Dat is zeker fout, maar wij zijn géén dealers. Als we dat zouden zijn, dan zouden ze ook een weegschaal in beslag genomen hebben. Het klopt ook dat hier regelmatig veel vrienden over de vloer kwamen, maar is dat dan ook al verkeerd? Wij worden nu afgeschilderd alsof we hier alle studenten van drugs voorzien. Dat is écht niet het geval. Zo afgeschilderd worden is absoluut niet fijn. Wij zouden dat risico ook niet willen nemen, want we willen onze job niet kwijt. En dat we zoveel geld hadden was omdat we nieuwe meubels gingen kopen.”

De Universiteit Antwerpen werd pas zaterdagnamiddag op de hoogte gebracht van de arrestatie van het koppel. “We hebben in elk geval nooit signalen opgevangen dat er op onze campus zou gedeald worden”, zegt woordvoerder Peter De Meyer. “De conciërge woont in een klein gebouw, een soort van bungalow, een beetje opzij van de grote gebouwen. Het is ook wat omgeven door wat struiken en dergelijke en valt niet meteen op. Maar dat neemt niet weg dat de feiten op de campus gebeurd zijn en dat we de feiten ernstig nemen. Als UA wil je niet met zoiets geassocieerd worden.”

“Buitenstaanders”

De man die is opgepakt voerde de typische conciërgetaken uit. Het openen en sluiten van deuren, toezicht houden op de campus op doodse momenten, hier en daar wat logistieke taken of leveranciers de weg wijzen. Voor de rest kwam de man niet veel in contact met andere personeelsleden van de UA of met studenten. Niet meteen de gekendste figuur dus op de campus, maar wie ‘iets’ van drugs nodig had wist duidelijk wel waar hij of zij moest zijn. “We hebben in elk geval geen weet van een drugsproblematiek op de UA”, zegt Peter De Meyer. “Het is ook niemand opgevallen dat er abnormale activiteiten waren. Omdat er hier ‘s avonds en in de weekends regelmatig ook nog activiteiten zijn, valt het ook niet op als er eens wat auto’s op de parking staan op die momenten. Wij vermoeden wel dat zijn ‘winkeltje’ zeker niet voor personeel of studenten was, maar eerder voor buitenstaanders.”

Hoe lang de conciërge zijn dubbele job al uitoefende, is nog niet meteen duidelijk. Een vijftal jaar geleden kwam hij in elk geval als conciërge terecht bij de UA op de Groenenborgerlaan. “Wat nu de consequenties zijn, is nog een beetje vroeg”, gaat De Meyer verder. “We moeten het onderzoek afwachten, maar als een en ander effectief waar blijkt te zijn dan zullen er uiteraard gevolgen zijn. Maar over een eventueel ontslag kunnen we ons nu nog niet uitspreken.” Studenten die maandag in de gebouwen van de campus moeten zijn, mogen gerust zijn. De UA is volop bezig om ervoor te zorgen dat de taken van de conciërge opgevangen zullen worden. “We hebben ook nog een contract met een externe bewakingsfirma en die zullen ook extra toertjes doen rond de campus.”