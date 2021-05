Conciërge campus Groenenborger van UA blijft aangehouden, vriendin vrijgelaten: “Wij zijn écht geen dealers, alleen gebruikers”

Géén dealers

De onderzoeksrechter besliste zaterdagavond om de man aan te houden. De vrouw werd vrijgelaten. Ze reageert geëmotioneerd op de zaak. “Ik weet dat het niet oké is dat we drugs gebruiken, maar dat doen we alleen als de kinderen slapen", zegt de vrouw. “Dat is zeker fout, maar wij zijn géén dealers. Als we dat zouden zijn, dan zouden ze ook een weegschaal in beslag genomen hebben. Het klopt ook dat hier regelmatig veel vrienden over de vloer kwamen, maar is dat dan ook al verkeerd ? Wij worden nu afgeschilderd alsof we hier alle studenten van drugs voorzien. Dat is écht niet het geval. Zo afgeschilderd worden is absoluut niet fijn. Wij zouden dat risico ook niet willen nemen, want we willen onze job niet kwijt. En dat we zoveel geld hadden was omdat we nieuwe meubels gingen kopen.”