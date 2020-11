Combi in brand gestoken en boompjes uitgerukt: hooligans Antwerp FC krijgen tot 3 jaar cel voor rellen na promotiematch in 2016

Borgerhout Districts­bur­ge­mees­ter in beroep tegen vergunning voor Ar­op-si­te: “Dit is gewoon slecht voor Borgerhout”

12 november Het laatste woord over de nieuwe invulling van de voormalige Arop-site in Borgerhout lijkt nog niet gezegd. De stad heeft een omgevingsvergunning afgeleverd, maar districtsburgemeester Marij Preneel (Groen) gaat in beroep. Niet vanuit haar functie, maar als Borgerhoutse. “Dit is gewoon een slecht project voor de buurt.” Het wijkcomité beraadt zich dit weekend over juridische stappen.