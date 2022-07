Columbiaanse dievenbende krijgt 40 maanden celstraf na overval op juwelenverkoopster: “We deden het uit geldnood”

Antwerpen/AartselaarEen Columbiaanse bende moet 40 maanden de cel in en 4.000 euro boete betalen voor de diefstal van een partij juwelen. Een zesde beklaagde die beweerde dat hij nooit in Antwerpen was geweest, werd vrijgesproken.

De diefstal gebeurde op 16 februari 2021 op de parking van de Carrefour in Aartselaar. Een vertegenwoordigster van een juwelenbedrijf die net langs juwelier Orsini in Antwerpen was geweest, had haar auto daar geparkeerd om nog wat boodschappen te doen. Terwijl ze haar inkopen deed, sloegen twee mannen de achterruit van haar wagen in. Ze stalen een partij juwelen en vluchtten weg met een klaarstaande auto.

De vertegenwoordigster vertelde de politie dat ze het gevoel had dat ze door een Peugeot achtervolgd werd na haar bezoek aan de juwelier in Antwerpen. Ze herkende op camerabeelden van een getuige van de diefstal de vluchtauto van de daders. De Peugeot werd na de feiten achtergelaten op een parking in Puurs. Op camerabeelden van die parking waren vier mannen en een vrouw te zien, die hun sporen in en op het voertuig aan het wissen waren. Ze werden vervolgens door een Ford opgepikt.

Rondtrekkende groep

Op basis van de beschikbare camerabeelden en telefoniegegevens konden zes verdachten geïdentificeerd worden. Het ging om zes Colombianen die volgens het Openbaar Ministerie deel uitmaakten van een rondtrekkende groep die uit was op het stelen van waardevolle juwelen. Ze hadden ook al elders in Europa toegeslagen. Voor deze diefstal waren ze vanuit Spanje naar België gekomen.

Twee verdachten, onder wie de vermoedelijke opdrachtgever Edward F.O., konden niet worden aangehouden en lieten verstek gaan op het proces. Tania P.D., Cristian A.H. en Leyder O.S. bekenden de feiten en gaven aan uit geldnood te hebben gehandeld. Ze wilden terug naar Colombia en vroegen om een milde straf.

Cristian G.B. ontkende als enige iedere betrokkenheid. G.B. toonde een filmpje waarop hij te zien was in een auto die over de snelweg reed bij een stralende zon en een heldere blauwe hemel. “Dit is op het moment van de overval. Die zon en die snelweg is niet in Antwerpen”, stelde zijn advocaat Xavier Potvin. De rechtbank oordeelde dat er inderdaad twijfel bestond en sprak hem vrij.

De vijf veroordeelde beklaagden moeten de verzekeraar van het slachtoffer bijna 40.000 euro schadevergoeding betalen. De rechtbank beval voor vier van de beklaagden de onmiddellijke aanhouding, omdat de vrees bestaat dat ze zich anders aan hun straf zullen onttrekken.

