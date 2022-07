College kiest voor tunnel onder Antwerpse Scheldekaaien zónder steun van Vooruit: “Wij willen autoluwe kaaiweg, met dit plan kan dat niet”

AntwerpenDe kogel is door de kerk: er komt ten vroegste vanaf 2027 een auto- en fietstunnel onder de Scheldekaaien , bij het Steenplein en de Suikerrui. Dat heeft het Antwerpse stadsbestuur vrijdag beslist. Of beter: N-VA en Open Vld. Coalitiepartner Vooruit is tégen het project. “Dit plan kunnen wij niet steunen”, klinkt het ontgoocheld bij de socialisten.

De beslissing kadert in de plannen voor de zogenaamde ‘Via Sinjoor’. Dat is de wandelboulevard tussen het Centraal Station en de Scheldekaaien waarover al járen wordt gepalaverd. Sommige delen van de wandelas, zoals het Operaplein, zijn al klaar. De stad gaat nu de ‘missing links’ aanpakken.

Het sluitstuk van de Via Sinjoor is de omgeving van het Steenplein. Daar plant de stad een vrije doorgang voor voetgangers over de Scheldekaaien. Het autoverkeer en het snelle fietsverkeer langs de kaaien gaan daarom ondergronds, langs een auto- en fietstunnel (officieel: ‘verdiepte Kaaiweg’), zo besliste het college vrijdag. Ook de ingang van de parking Grote Markt, die voor heel wat verkeershinder zorgt, gaat ondergronds. In de tunnel wordt een fietsparking ingewerkt met 500 plaatsen. Met een optie voor 300 extra autostaanplaatsen.

Nederlaag

Dat de ‘verdiepte kaaiweg’ - een haalbaarheidsstudie kiest voor een 210 meter lange tunnel mét een extra parking (kostprijs: minimum 56 miljoen euro) – is beslist, betekent een nederlaag voor coalitiepartij Vooruit. De socialisten lopen allesbehalve warm voor het project, vooral omdat ze grote mobiliteitsproblemen in de binnenstad vrezen.

Quote Als je de stad terug aanslui­ting wil doen vinden bij het water en je een veilige zone voor voetgan­gers wil, dan maak je de kaaien over heel de lengte autoluw. Dit plan doet het tegenover­ge­stel­de. Dat kunnen wij niet steunen. Tatjana Scheck, voorzitter Vooruit stad Antwerpen

Volgens Vooruit, waarvan schepenen Jinnih Beels, Tom Meeuws en Karim Bachar op het college de plannen weigerden te steunen, hoort doorgaand verkeer niet thuis op de Scheldekaaien én zullen de tunnelmonden een nieuwe barrière vormen tussen de stad en Schelde. “Als je de stad terug aansluiting wil doen vinden bij het water en je een veilige zone voor voetgangers wil, dan maak je de kaaien over heel de lengte autoluw. Dit plan doet het tegenovergestelde. Dat kunnen wij niet steunen”, aldus voorzitter van de Antwerpse afdeling Tatjana Scheck na afloop van het college. (lees verder onder de foto)

Volledig scherm Tatjana Scheck (Vooruit). © RV

“Breder verhaal dan tunnel”

Het verzet van Vooruit in het college brengt Mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) niet van zijn stuk. “Onze coalitiepartner heeft bedenkingen, maar ik ben ervan overtuigd dat die kunnen worden uitgeklaard. Het college heeft vandaag een beslissing genomen in een breder verhaal van woonerven en parkeerlussen en van de Via Sinjoor. Dit stond ook in het bestuursakkoord. De tunnel onder de kaaien is belangrijk voor de verkeersveiligheid bovengronds. Het is helemaal geen mobiliteitsproject van vijftig jaar geleden (zoals de tegenstanders claimen, red.), maar van deze tijd, met verstandige oplossingen. Dit is ook een project van stadsvernieuwing. Het Steenplein zal veel meer te bieden hebben dan vandaag. Er hangt een duur prijskaartje aan, maar zo zijn er nog projecten in het belang van zwakke weggebruikers. Denk maar aan de fietsbrug over de Schelde.”

Groen verspreidde vrijdagmiddag ook een reactie op – wat de oppositiepartij noemt - de “waanzinnige plannen” voor de Scheldekaaien. Gemeenteraadslid Ilse Van Dienderen: “Met de plannen die nu voorliggen, worden opnieuw meer auto’s tot in het centrum gelokt, met nog meer parkingplaatsen en beton. Dat is geen modern mobiliteitsbeleid. Als het stadsbestuur een écht mobiliteitsbeleid wil invoeren, dan kiest het aan de Kaaien voor een verkeersluwe inrichting met prioriteit voor zwakke weggebruikers en openbaar vervoer.”

Meirbrug autoluw

Een belangrijk ander obstakel op de Via Sinjoor dat wordt weggewerkt, is het kruispunt aan de Meirbrug dat momenteel druk, onoverzichtelijk én onveilig is. Het deel dat de Meir via de Boerentoren met de Groenplaats verbindt, wordt autoluw, zo besliste het college eveneens vrijdag. “Het doel is om het 16de-eeuwse centrum van de stad in te richten als een woonerf”, luidt het. “Dat betekent dat alleen lokaal verkeer er nog welkom is - denk aan bewoners en mensen die richting publieke parkings trekken. Gemotoriseerd verkeer zal zich enkelrichting bewegen van de Huidevettersstraat naar de Kammenstraat. Het doorgaande verkeer zal zich via de tunnels onder het Operaplein of via de kaaien verplaatsen.”

De heraanleg van de Meirbrug omvat zowel bovenlokale als lokale straten en wordt deels door de stad, deels door het district Antwerpen gefinancierd. Het voorontwerp staat half augustus nog op de agenda van het districtscollege.

