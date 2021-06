Collega’s die ramp Nieuw Zuid overleefden, leggen bloemen op site: “We hebben nog veel vragen maar solidariteit met getroffen families is nu belangrijker”

ANTWERPENDe arbeiders die de ramp op het Nieuw Zuid in Antwerpen overleefden vrijdagnamiddag, zijn maandagavond samen gekomen op de site om hun overleden collega’s te herdenken. Ze stellen zich heel wat vragen bij wat er is misgelopen vrijdag, maar willen nu vooral hun solidariteit tonen met de getroffen families. “Er zijn belangrijkere dingen in het leven dan met de vinger te wijzen.”

Said en Ali, twee loodgieters in onderaanneming, waren al weken bezig in het schoolgebouw op Nieuw Zuid vooraleer het vrijdag instortte. “Ze waren aan de laatste werkzaamheden bezig”, zegt advocaat Jan Buelens, die de arbeiders bijstaat in deze zaak. Het is voor hen erg verrassend dat zo’n ramp kan gebeuren in een gebouw dat zo goed als afgewerkt is. Ze zitten dan ook met heel wat vragen over wat er precies is misgelopen. Door een advocaat o, de arm te nemen, worden ze op de hoogte gehouden van het dossier, dat onderzocht wordt door de arbeidsauditeur. Zo krijgen ze ook de kans om hun verhaal te doen.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm © Klaas De Scheirder

Het duo was op het gelijkvloers aan het wandelen vrijdagnamiddag toen er opeens een enorm klap weerklonk in het gebouw. “Eerst dachten ze dat er een kraan gebotst was, zoals eerder in de week blijkbaar al gebeurde, zonder grote gevolgen. Maar toen plots alles begon in te storten, wisten ze dat ze zich zo snel mogelijk uit de voeten moesten maken. Dat ging maar via één in- en uitgang. Andere collega’s hebben een hek moeten open breken om zichzelf te redden.”

Mentale knop

Buiten kwamen de arbeiders in een enorme stofwolk terecht. Er werd geroepen door collega’s die onder het puin terechtkwamen. Said en Ali twijfelden geen seconde om ze ter hulp te schieten. “Ze hebben een aantal collega’s van onder de brokstukken kunnen helpen maar ze hadden natuurlijk geen materiaal bij de hand en riskeerden bovendien hun eigen levens omdat er nog stukken loshingen boven hen. Ze hebben die mentale knop moeten omdraaien en konden wel nog hulp bieden door de intussen toegesnelde hulpdiensten de juiste richting in te sturen.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm © Klaas De Scheirder

“Het zindert heel erg na bij hen”, gaat Buelens verder. “Ze zullen de eerstkomende tijd thuisblijven om dit te verwerken, ze zijn niet staat om te werken. Lichamelijk hebben ze geen kwetsuren maar psychisch is dit heel zwaar. We hebben het dan ook aangegeven als arbeidsongeval bij de werkgever.”

Solidariteit

Het duo benadrukt de solidariteit op de werf. “Soms werd er met honderd tot honderdvijftig personen samengewerkt”, gaat de advocaat verder. “Daarom legden ze maandagavond bloemen op de site. Om de families en vrienden van hun overleden collega’s te steunen. Solidariteit is hier de belangrijkste boodschap.”

Vrijdagnamiddag, exact één week na de ramp, wordt er in heel de stad een minuut stilte gehouden voor de vijf overleden arbeiders.

Volledig scherm © Klaas De Scheirder

Volledig scherm © Klaas De Scheirder

Volledig scherm © Klaas De Scheirder

Volledig scherm © Klaas De Scheirder

Volledig scherm © Klaas De Scheirder