Collectief ontslag bij uitgever van Kerk&Leven: “Aanhoudende en sterke daling van aantal abonnementen”

“Wie geen zware jeep heeft, kan het schudden”: Antwerpe­naar Louis (29) raakte toch weg van verzopen Burning Man

“No one in or out.” Die boodschap gaf de organisatie van Burning Man de 70.000 aanwezigen, nadat het festival in de woestijn in de Amerikaanse staat Nevada dit weekend totaal onderliep. Antwerpenaar Louis Dellafaille (29) en enkele vrienden konden wél ontkomen. En daar zijn ze verdomd blij om. “We kennen mensen die nog steeds vastzitten. Hun kleren zijn kletsnat en hun eten raakt op.”