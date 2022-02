Code oranje of niet, Belgische clubs openen op 18 februari: “Coronabarometer bestaat enkel om sluiting op te leggen”

Jongen (5) die dood gevonden werd in tunnel Antwerpen-Cen­traal wel degelijk aangereden door trein

Het 5-jarige jongetje uit Hasselt dat gisterenmiddag dood aangetroffen werd in een spoortunnel van het treinstation Antwerpen-Centraal is wel degelijk om het leven gekomen door een aanrijding met een trein. Dat meldt het Antwerpse parket. De aanrijding is ook gefilmd door een camera in de tunnel.

