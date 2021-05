Clouseau, Tourist LeMC, Alex Agnew en veel meer naar OLT Rivierenhof

ANTWERPENTourist LeMC, Clouseau en Brihang. Maar ook Alex Agnew, Xander De Rycke en Lieven Scheire. Het is maar een greep uit het indrukwekkend programma van OLT 2021 in het openluchttheater in het Antwerpse Rivierenhof. OLT organiseert een hele zomer lang shows voor zeshonderd personen. “Het is lang genoeg stil geweest.”

Vorig jaar kwam OLT - het zomerfestival van de Antwerpse Arenberg - met een geïmproviseerd concept Take Ware op de proppen in samenwerking met Trix, De Studio, CC Deurne en Cinema Rix. Nu het culturele leven terug op gang begint te komen, kan iedere concertzaal of kunstencentrum weer zijn eigen gang gaan. Enkel het vrijdagavondconcert van AliA x DTM Funk gebeurt nog in samenwerking met het cultureel centrum van Deurne.

Onder de huidige maatregelen kan OLT shows organiseren voor een publiek van maximum zeshonderd personen, nog steeds mét mondmasker en sociale afstand. “We volgen de evolutie van de maatregelen zodat OLT Rivierenhof snel weer kan opschuiven naar een goed gevuld theater”, klinkt het evident bij de organisatie. “Samen genieten van concerten, samen genieten van de zomer, het is stilaan tijd.”

Ondertussen doet OLT waar het goed in is, een straffe programmatie op poten zetten met de populairste bands en de strafste comedy van het gewest. Op groot internationaal geweld is het voorlopig nog even wachten.

Ook deze zomer blijven mondmaskers en sociale afstand nog een deel van het culturele leven.

Clouseau, Tourist LeMC, Brihang, Het Zesde Metaal, Kommil Foo, om maar een paar kleppers te noemen. Er passeert nog schoon en vooral geestig volk op de planken in de vorm van Alex Agnew, Bart Cannaerts, Lieven Scheire en Xander De Rycke.

Antwerp Pride

Verder op het programma Studio Brussels De Nieuwe Lichting met Kids With Buns, Ramkot en The Haunted Youth. Het concept Overlast dat zich normaal gezien in De Studio afspeelt komt met Patches, Glasshelder, bontridders en BRORLAB. Nog: Jaouad, Champion Sound, Aili & Emy, Lighters Up, Dikke & Freddie Konings, Meskerem Mees, Rosa Butsi, Naima Joris, NABOU, Drarrieville Ent., Kapitein Winokio, Stef Kamil Carlens, Valkø, Typhoon, Ikraaan, Portland, Whispering Sons en El Yunque.

Op 11 augustus palmt Antwerp Pride het openluchttheater in en 15 juli is het aan het knotsgekke geweld achter Rotkat Records, dat haar vijfde verjaardag viert met Borokov Borokov, Brik Tu-Tok en Namid & Sondervan.

OLT speelt zich af vanaf juli tot en met september. Meer info oltrivierenhof.be. Lees meer over muziek in Antwerpen hier.

OLT Rivierenhof in betere tijden.