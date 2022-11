Claude Marinower (Open Vld) pakt Cultuurschepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) aan: “Is het nodig om ontluikende talenten hun dromen af te nemen en hen ook te schofferen?

Antwerpen Schoten gelost op woning in Klaproos­straat in Wilrijk: verdachte gearres­teerd in Nederland

De politie heeft woensdagavond meerdere meldingen gekregen van mensen die in de omgeving van de Klaproosstraat in Wilrijk schoten gehoord hadden. Bij aankomst van de politie bleek er inderdaad met een wapen geschoten te zijn op één van de panden in de straat. Specifiek gaat het om de woning van de familie El J. Datzelfde pand werd vorige week nog bestookt met zwaar vuurwerk. Ondertussen werd al een verdachte aangehouden in Nederland.

