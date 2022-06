Cirque du Soleil staat vanaf 22 juni in Lotto Arena met ‘Corteo’

‘Corteo’ had in maart 2020 Antwerpen moeten aandoen, maar door de coronapandemie moesten de voorstellingen worden uitgesteld. Nu lijkt niets het spektakel nog in de weg te staan. Vierentwintig trucks van Cirque du Soleil arriveren volgende week aan de Lotto Arena, met in hun kielzog 117 vaste medewerkers van de show, waaronder 51 circusartiesten. Er is ook een Belgische medewerkster bij: muzikante Eve Willems uit Luik. Er worden ook nog een honderdtal lokale medewerkers toegevoegd om de vaste crew aan te vullen.

‘Corteo’ ging in 2005 in première in Canada en lokte sindsdien wereldwijd al meer dan 10 miljoen toeschouwers. In ons land was ‘Corteo’ al te zien in Brussel en Antwerpen. Het verhaal draait rond de fantasie van een clown, met een theatrale maar feestelijke processie in een mysterieuze plek ergens tussen hemel en aarde.