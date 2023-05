Circusfestival of interactief theaterstuk: wat te doen dit weekend in en rond Antwerpen

MINIREEKS. 100 jaar luchthaven (1). Van ‘Antwerpse duivel’ Jan Oliesla­gers tot ‘vijandige’ Limburgse minister: “Als trein naar Zaventem rijdt, kunnen we dit hier tegen 1974 sluiten"

De Antwerpse luchthaven – door tegenstanders nog steeds liefkozend ‘vliegveld’ genoemd – viert op 20 en 21 mei haar eeuwfeest met een nostalgische vliegshow. Als je door die 100 jaar geschiedenis wandelt, is het best merkwaardig dat Deurne nog bestaat. Al vanaf de jaren ’50 gaat het over uitbreiden, verhuizen of sluiten. In deze eerste van twee afleveringen nemen we je mee naar de pioniersjaren, de oorlog en de eerste burenprotesten van de jaren ‘70.