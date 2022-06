Circus in het park, Vlaemsche kermis of Marvel-quiz? Ontdek onze weekendtips in en rond Antwerpen

ANTWERPEN Tien jaar cul­tuur-educatieve vrijhaven Stormkop: “Iedereen doet hier zijn eigen afwas, ook de ministers die hier over de vloer komen”

Een niet-vrijblijvende culturele vrijhaven. Zo noemt de educatieve werking Stormkop op het Eilandje zichzelf. Al tien jaar organiseert Stormkop kampen en workshops voor kinderen en tieners. Daarnaast zet het in op culturele activiteiten zoals concerten en wereldkeuken en brengt mee het maritiem erfgoed van de omgeving onder de aandacht. “Iedereen is welkom in onze minimaatschappij, van kansarme jongeren tot BV’s die hier komen eten, maar ze moeten er zelf ook wat voor doen om ze draaiende te houden.”

12:33