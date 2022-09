Chique juwelierszaak verzegeld door politie na onderzoek witwaspraktijken en fraude

Het onderzoek is in handen van het team directe en indirecte financiële aanpak (DIFA), dat onderdeel uitmaakt van het KALI-team. Deze speurders richten zich op handelszaken die vermoedelijk banden hebben met het drugsmilieu of die faciliterende diensten aanbieden aan dit milieu. Op woensdag 31 augustus organiseerde het team een controleactie bij Boutique d’Or. Zowel het pand in de Schuttershofstraat als dat in de Huidevettersstraat werd onder de loep genomen.