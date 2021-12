Chemiereus Ineos heeft vergunning beet voor omstreden gaskraker in Antwerpse haven

AntwerpenChemiebedrijf Ineos heeft van de provincie Antwerpen de omgevingsvergunning gekregen voor Project One, het miljardenproject in de Antwerpse haven dat bestaat uit de bouw van een ethaankraker. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en het nieuws wordt bevestigd door de deputatie van de provincie. Aan de omgevingsvergunning is wel de voorwaarde verbonden dat de site binnen tien jaar klimaatneutraal is.

Ineos diende de aanvraag voor de omgevingsvergunning in juli in. Het ging om een aangepast dossier, nadat het bedrijf een eerdere aanvraag voor zowel een kraker als een PDH-eenheid had ingetrokken. Die laatste installatie werd voor onbepaalde tijd uitgesteld.

De provincie Antwerpen heeft de vergunning toegekend, maar voegt wel de bijzondere voorwaarde toe dat de site binnen tien jaar klimaatneutraal moet zijn. “Deze voorwaarde werd niet blind opgelegd”, zegt gedeputeerde voor omgevingsvergunningen Luk Lemmens. “De technologieën die deze doelstelling moeten realiseren, staan nog niet op punt. Daarom zal om de twee jaar geëvalueerd worden of Ineos de best beschikbare technologieën inzet om klimaatneutraliteit te behalen. Het gaat daarbij onder meer over de inzet van waterstof in productieprocessen.”

Ruim 3 miljard

Project One, met ruim 3 miljard euro de grootste investering in de Europese chemie in 25 jaar, is al sinds de aankondiging controversieel. Ook tegen de laatste vergunningsaanvraag werden 186 bezwaren ingediend, door onder meer actiegroepen en milieuorganisaties.

Ineos wacht met een reactie op het groene licht, omdat het officieel nog niet in kennis is gesteld van de vergunning. “Wij hebben nog geen kans gekregen om het stuk in te kijken”, zegt een woordvoerder bij het bedrijf. “Het document verschijnt in de loop van vrijdag op het Omgevingsloket, pas daarna zullen wij kunnen reageren op de inhoud.”

“Geen toekomstgerichte investering”

De lokale afdeling van de Antwerpse oppositiepartij Groen laat weten dat ze de vergunning voor het project betreurt. “Het is geen toekomstgerichte investering voor de Antwerpse haven en voor Vlaanderen” zegt fractieleider in de gemeenteraad Imade Annouri. “Het houdt ons verder af van een duurzame koolstofneutrale en circulaire toekomst en het legt extra milieudruk op de omgeving en de natuur.”