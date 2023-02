Chemiereus Ineos haalt 3,5 miljard euro op voor ethaankraker in Antwerpse haven

Antwerpen 256 anderstali­ge jongeren op wachtlijst OKAN-klas­sen, stad op zoek naar ‘creatieve oplossin­gen’

Ondanks de 800 extra plaatsen in 2022, staan nog steeds 256 jongeren op de wachtlijst voor het Antwerps OKAN-onderwijs. De stad speelt daarom in op alternatief aanbod in afwachting en ter voorbereiding van een start in het (OKAN-)onderwijs.

11 februari