Chauffeur zonder rijbewijs snijdt fietser de pas af

Antwerpen Luc Van der Kelen over (on)veiligheid in Antwerpen: “De kans dat onschuldi­ge mensen geraakt worden, komt iedere dag dichterbij”

Antwerpen is de veiligste van alle grote steden, zei burgemeester De Wever, naar aanleiding van het jongste rapport over de stand van zaken in de drugsoorlog, geen onverdeeld succes overigens. Het is niet voor het eerst dat de burgemeester de roem van zijn stad zingt. Als ik het niet zelf zeg, zal niemand het doen, zal hij gedacht hebben. En dan zijn al die enquêtes om de veiligheid te meten om sonst geweest, voor niets.

28 augustus