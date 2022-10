Centrum Kauwenberg viert halve eeuw met tentoonstelling

Knokke/Antwerpen 15 maanden cel voor drie fietsdief­stal­len

Een 63-jarige Syriër en 35-jarige Antwerpenaar van Tunesische origine hebben in de Brugse rechtbank elk 15 maanden cel gekregen voor drie fietsdiefstallen. In de garage van Mohammed A. (63) werden in een ander onderzoek zelfs 34 gestolen fietsen aangetroffen.

