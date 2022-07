Centrum ‘Den Bell’ wordt volgend jaar een pak groener

In opdracht van stad Antwerpen en AG Vespa stelde het ontwerpteam OMGEVING in samenwerking met Bollinger Grohmann, PAKT, B-GT en Yellow Window een voorontwerp op voor het ontharden en vergroenen van het binnenplein, de gevels en de daken van het stedelijk administratief centrum ‘den Bell’. De stad wil zo een kwalitatieve, groene plek creëren voor buurtbewoners, bezoekers en stadsmedewerkers. Het college keurde dat voorontwerp nu goed. Als alles volgens plan verloopt starten de werken in het najaar van 2023.