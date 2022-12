Celstraffen tot acht jaar gevorderd voor invoer van 685 kilo cocaïne

Op 2 juni 2020 werd op kaai 913 een container uit Brazilië gecontroleerd. Tussen vaatjes met kalkpasta zaten ook 471 pakketten cocaïne verstopt, goed voor 685 kilo in totaal. De lading was bestemd voor de firma van Patrick L. Verder onderzoek, aangevuld met onderschepte Sky ECC-communicatie, leidde volgens de procureur naar een criminele organisatie. Die financierde de dekladingen die de firma van Patrick L. invoerden vanuit Zuid-Amerika om er cocaïne in te verbergen. Patrick L. liet zich hierin bijstaan door Peter D. Uit hun verklaringen bleek volgens het openbaar ministerie dat ze maar al te goed wisten waarvoor de dekladingen moesten dienen.

Karim E.M. huurde opslagplaatsen in Westerlo, Lier en Brecht waar de dekladingen naartoe werden gebracht en waar de uithalingen gebeurden. Ibrahim S. gaf Karim E.M. het huurgeld voor de loodsen en overhandigde Patrick L. en Peter D. de voorschotten voor de dekladingen. Ibrahim S. was daarnaast ook actief als uithaler en kreeg af en toe ook hulp van zijn broer Khalid. Karim E.M. verklaarde dat Ibrahim S. hem gebruikt had en dat hij te goeder trouw had gehandeld. Ibrahim S. ontkende en betwistte dat hij de anderen geld had gegeven.

‘Kameleon’

Opdrachtgever Mohamed E.H. kwam in beeld door screenshots van Sky ECC-communicatie op de laptop van Patrick L. Hij gebruikte de nickname ‘kameleon’ en kon na de kraak van de versleutelde berichtendienst geïdentificeerd worden. Hij leidde alles vanuit Zuid-Amerika in goede banen. De procureur vorderde voor Mohamed E.H. en Ibrahim S. acht jaar cel. Voor Patrick L. en Karim E.M. werd zes en vijf jaar cel geëist en voor Khalid S. en Peter D. elk vier jaar. Het openbaar ministerie eiste ook fikse verbeurdverklaringen.

De verdediging van hoofdbeklaagde Mohamed E.H. vroeg de rechtbank om de strafvordering onontvankelijk te verklaren. “Onze cliënt werd overgeleverd vanuit Spanje op basis van een Europees arrestatiebevel dat niet gemotiveerd werd. We kunnen dus niet zeker zijn of hij wel voor de juiste feiten werd overgeleverd, want onder de algemene term ‘handel in verdovende middelen’ kan eender wat vallen”, stelde meester Sam Vlaminck.

