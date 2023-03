Celstraffen tot 4 jaar voor Range Roverdieven die ook auto van ex-Rode Duivel Moussa Dembélé stalen

De drie Nederlanders die in het Antwerpse minstens tien Range Rovers, type Sport, stalen door een elektronische contactsleutel te kopiëren, zijn veroordeeld tot celstraffen tussen 30 maanden en 4 jaar. Eén van de slachtoffers was ex-Rode Duivel Moussa Dembélé. Zijn auto werd vlak voor Kerstmis 2021 gestolen voor zijn woning in Berchem.

De federale gerechtelijke politie kreeg de bende in beeld dankzij een gsm-mast en een bewakingscamera in Zundert, net over de Nederlandse grens. Verschillende gestolen Range Rovers uit het Antwerpse hadden daar voor het laatst een gps-signaal verstuurd. Op beelden was Murat O. te zien, een oude bekende uit de sector autodiefstallen. Hij was gespecialiseerd in het uitbreken en uitschakelen van gps-systemen in luxewagens. Van Murat O. kwamen de speurders bij Prince A. en de 21-jarige Tyrone H. terecht. De mannen werden in maart 2022 gearresteerd.

Scanapparaat

Bij huiszoekingen werden een scanapparaat, een toestel voor sleutelcodering en verschillende blanco contactsleutels voor Range Rovers gevonden. Acht in België gestolen voertuigen werden aangetroffen, naast nog 42 voertuigen die in andere landen gestolen waren, waaronder in de VS en Canada. De bende had met scanapparatuur vanop afstand een elektronische autosleutel gekopieerd. Met die code werd een dubbel van een contactsleutel gemaakt, waarmee ook het alarmsysteem kon worden aangestuurd.

De aanklager had straffen van drie en vier jaar gevorderd voor bendevorming en autodiefstal. Hij wees erop dat een Range Rover Sport gemiddeld tussen de 85.000 en 100.000 euro kost.

Moussa Dembélé

Murat O., Prince A. en Tyrone H. uit het Nederlandse ’s Gravenhage deden voor de rechtbank niet moeilijk. Zij bekenden in grote lijnen wat de openbare aanklager hen aanwreef: de diefstal van minstens tien Range Rovers, type Sport. De diefstallen vonden onder andere plaats in Mortsel, Edegem, Hoogstraten, Brasschaat en Antwerpen.

De rechtbank volgde de aanklager in grote lijnen en sprak gevangenisstraffen uit tot vier jaar. Murat O kreeg een celstraf van 30 maanden en moet die ook effectief uitzitten. Prince A. en Tyrone H. kregen straffen met uitstel. Voor die eerste sprak de rechter een celstraf uit van vier jaar met vijf jaar uitstel, Tyrone H. kreeg 40 maanden met vijf jaar uitstel.

Een van de benadeelden was Moussa Dembélé die zijn Range Rover Sport kwijtraakte rond 5 december 2021 in Berchem. De autoverzekering betaalde hem de auto terug, maar in de rechtbank eiste hij nog vijfduizend euro morele schadevergoeding. Dembélé had lang moeten wachten op een vervangwagen. De rechter besliste dat Dembélé die schadevergoeding ook krijgt, zij het minder dan geëist. Prince A. moet hem 1.250 euro betalen.

