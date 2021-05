CD&V-raadslid dat Israël met nazisme vergeleek, stapt op: “Hij begrijpt dat hij niet langer voor onze partij kan functioneren”

DEURNEHassan Aarab stapt uit de districtsraad van Deurne (Antwerpen) en zegt zijn lidmaatschap van CD&V op. Dat besliste hij vrijdagavond in overleg met CD&V Antwerpen. Aarab kwam vrijdag opnieuw in opspraak omdat hij een Israëlische vlag publiekelijk associeerde met een nazisymbool. In 2014 kwam hij ook al onder vuur na een antisemitische commentaar online.

Donderdagavond laat na de districtsraad van Deurne reageerde Hassan Aarab op een Facebookpost van Mishel Taroni, die zichzelf een activist noemt om joden en moslims dichter bij elkaar te brengen. Taroni deelde met trots een wapperende vlag van Israël met de weinig verzoenende woorden “iedereen die problemen heeft met deze vlag, mag zich uit mijn volgers zetten”. Aarab reageerde daarop met een screenshot van een nazivlag met het cynische onderschrift “ik hou van jouw vlag net zoals jij van deze vlag houdt”.

De reactie van Aarab werd opgepikt in de Antwerpse politiek door onder andere Axel Polis, voorzitter van Open Vld Deurne en door Antwerps districtsvoorzitter Paul Cordy (N-VA), die de uithaal van Aarab op hun eigen socials deelden waardoor het potje open brak. De Joodse gemeenschap in Antwerpen en bij uitbreiding de rest van het land, reageerde diep geschokt vrijdagmiddag.

Gekaderd

Antwerps CD&V-voorzitter Jan Braeckmans distantieerde zich meteen van de uitlaat van Aarab en ging vrijdagavond met hem in gesprek. “We hebben een goed gesprek gehad”, zegt Braeckmans. “Hassan heeft gekaderd met welke emoties hij dat bericht online zette. Gezien het vorige voorval in 2014, weet hij naar eigen zeggen heel goed wat antisemitisme is en wat niet. Maar hij begrijpt ook dat hij door zijn reactie een normaal debat onmogelijk heeft gemaakt.”

“Het was een persoonlijk bericht, niet namens de partij”, gaat Braeckmans verder. “Hij vindt het heel erg jammer dat hij CD&V in een slecht daglicht heeft geplaatst en hoewel hij nooit de intentie had om de partij te beschadigen, ziet hij ook wel in dat hij er door dit voorval niet meer voor kan functioneren. Hassan heeft zelf aangegeven ontslag te nemen uit de districtsraad en zin lidmaatschap van CD&V op te geven. Per direct.”

Gedragscode

Ondertussen had Axel Polis (Open Vld) als aan de voorzitter van de Deurnese districtsraad gevraagd om het voorval te laten onderzoeken door het bureau voor integriteit van de stad Antwerpen om te kijken of er inbreuken zijn tegen de gedragscode voor mandatarissen. Aangezien Aarab nu geen mandataris meer is, is dat onderzoek niet meer relevant.

“Wat ik in deze zaak vooral onthoud is dat politieke mandatarissen, op welk niveau ook, een enorme verantwoordelijkheid dragen met wat ze zeggen, in woord en beeld", wil Polis nog toevoegen. “In het bijzonder in verhitte gepolariseerde tijden, of het nu over het conflict in Israël en Palestina gaat, over de pandemie of over Jürgen C.”

Het is nog niet duidelijk wie van CD&V Deurne Aarab zal opvolgen op de districtsraad van juni.