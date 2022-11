Cathy Berx steunt jonge kunstenaars tijdens benefiet voor studenten Conservatorium: “Ik wil hen vooral horen en zien op zoveel mogelijke podia”

Vzw Bolster, waarvan Cathy Berx voorzitter is, wil de studenten van het Conservatorium in Antwerpen extra kansen geven voor masterclasses, muziekstages en studiebeurzen. Vrijdag werd voor het eerst in drie jaar een benefietavond gehouden in De Singel. Waar de verwarming trouwens uit stond en het behoorlijk koud was. Gelukkig kreeg je het als toeschouwer warm van een wervelende, overdonderende voorstelling: afgestudeerde studenten Dans – gecoacht door onder meer Alain Platel - brachten ‘Another Sacre’, een bewerking van het revolutionaire meesterwerk ‘Le sacre du printemps’ van Igor Stravinksy. Een minutenlang applaus sprak boekdelen.

“Onmisbare steun”