Cathy Berx, ‘moeder’ van Antwerpse avondklok: “We plukken tot vandaag de vruchten van onze offers in de zomer”

Voetbal 1A Beerschot en Dario Van den Buijs verliezen op Anderlecht na verstoorde matchvoor­be­rei­ding: “Heb ploegmaats in twee weken amper gezien”

27 december Beerschot deed op Anderlecht zijn best, maar kon onvoldoende verstoppen dat het door de vele coronagevallen in de kern een wel héél erg verstoorde matchvoorbereiding had gekend. Dario Van den Buijs had in de voorbije twee weken bijvoorbeeld welgeteld twaalf minuten op het oefenveld gestaan, maar moest toch spelen. “Het was niet onlogisch dat ik krampen kreeg.”