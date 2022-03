Campushond moet KdG-studenten ontspanning bieden: “Vasco zorgt voor instant blijdschap, motivatie, en een beetje therapie”

Een paar studenten Sociaal Werk waren net te laat voor de les deze namiddag. Op de binnenplaats werden ze afgeleid door Vasco, de nieuwe campushond van KdG. Een paar aaitjes en knuffeltjes later, kunnen Marie (18), Kayley (19), Drieke (19), Milana (19) en Nette (19) ontspannen naar de les vertrekken. “Schattig hé, keileuk dit”, zegt Marie. “Dit brengt wel wat extra ontspanning, het is zelfs een extra motivatie om naar de les te komen. Ook wanneer het examens zijn, kan zo'n campushond wel wat ontstressen.” “Zo’n knuffel met een hondje geeft je meteen een goed gevoel. Ook voor mensen die thuis geen huisdier hebben, is dit een mooi initiatief”, vult Kayley aan.

Kayley en Marie aaien campushond Vasco.

Vaste waarde op de campus

Sinds een paar jaar heeft KdG een partnerschap met AAP vzw, een vereniging die de relatie tussen mens en dier centraal plaatst. Zo is er ieder jaar een knuffeldag en konden studenten tijdens de lockdown met een hond gaan wandelen als ze daar nood aan hadden. “Studies tonen aan dat dieren een positief effect hebben op mensen in hun omgeving. Dat merkten we eens te meer bij studenten. Daarom wilden we nog een stapje verder gaan en op elke campus een campushond laten rondsnuffelen. Hiervoor schakelden we ook AAP vzw in. We kozen ervoor om niet te werken met een inwonende campushond, maar eentje die geregeld op bezoek komt en de vaste waarde van zijn campus wordt”, vertelt Marnicq Mengels, medewerker online communicatie bij KdG en initiatiefnemer van dit project.

AAP vzw ging op vraag van KdG op zoek naar de meest geschikte campushonden. Dat werd shih tzu Vasco voor campus Zuid, golden retrievers Nalu en Jerome voor campus Hoboken en golden retriever Leon voor campus Groenplaats. De honden zullen nu eerst ‘stage’ gaan doen op elke campus om zeker te zijn dat de match goed zit. “We houden er uiteraard ook rekening mee dat sommige van onze studenten niet van honden houden. Voor hen bouwen we een veiligheid in. De eerste keren blijven de honden op een vaste plek en later krijgen ze een vaste route, die bij iedereen bekend is, zodat deze studenten hen perfect kunnen ontwijken”, aldus Mengels.

v.l.n.r.: Eva Engelen (baasje van Vasco), Joke Decru (directeur bij AAP vzw), Marnicq Mengels (medewerker online communicatie bij KdG en initiatiefnemer van dit project), campushond Vasco.

Wekelijkse momentjes

De stage van Vasco was alvast een succes. De hond zelf bleef opvallend rustig onder al die aandacht, hij vindt het allemaal dik oké. Vasco’s baasje Eva Engelen bleef de hele tijd aan zijn zijde. “Het is de bedoeling om wekelijks een paar momentjes in te plannen om met Vasco door de gangen te wandelen”, aldus Eva. Zij is vrijwilliger bij AAP vzw en werkt ook bij KdG. Ze kent de campus en de studenten dus al. “In de lokalen zelf gaan we niet, dat zou niet elke docent op prijs stellen. Maar in de gangen gaat Vasco iedereen wat afsnuffelen. Hij laat zich goed aaien en hij is op zijn gemak. Hij doet het heel goed voor zijn eerste publieke vertoning.” (lacht)

Laure (22), Mattias (21) en Miro (20) zouden met hun medestudenten Secundair Onderwijs Shanda (20) en Anse (19) samen wat gaan studeren, maar de laatste twee zijn blijven hangen bij de campushond. “Ik ben eerder een kattenmens, maar Vasco is wel schattig”, aldus Mattias. “We zijn onze medestudenten even kwijt: dat samen studeren, loopt dan maar wat vertraging op. Het zorgt in ieder geval voor wat ontspanning op de campus.” Anse en Shanda vervoegen niet veel later de groep dan toch. “De campushond is een geweldig idee, hij zorgt voor instant blijdschap”, aldus Shanda. “Een beetje therapie, eigenlijk.” “Een campus associeer je met school, les volgen, zitten en werken, maar dit tovert meteen een lach op je gezicht”, vult Anse aan.

Enkele studenten zijn afgeleid door campushond Vasco, die door de gangen wandelde vandaag.