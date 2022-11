Caféruzie loopt zwaar uit de hand: veertiger in levensgevaar nadat hij gebroken glas in hals krijgt

Het incident gebeurde rond drie uur ‘s nachts. “Na een schermutseling in een café liep het slachtoffer een ernstige snijwonde op in de hals, waardoor hij hevig begon te bloeden,” aldus woordvoerder van de Antwerpse politie Wouter Bruyns. “Omstaanders en de politie trachtten de bloeding te stelpen in afwachting van de medische diensten. Onder begeleiding van een MUG en in levensgevaar is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht waar hij met spoed werd geopereerd.”