Café Mombasa plaatst betaalautomaten voor terrasverwarmers: “20 cent voor 10 minuten warmte, dat is goedkoop”

Zelfs met het kille regenweer hangt er een gezellige drukte in café Mombasa aan het Moorkensplein in Borgerhout. De meeste mensen genieten binnen van een pint of een warme chocomelk, maar een paar klanten trotseren de kou en zitten op het terras. De warmtelampen van café Mombasa waren altijd gratis te gebruiken. Bij het indrukken van de knop sprong de lamp aan voor tien minuten. Sinds deze week rekent het café twintig cent aan voor het gebruik van de terrasverwarmer.

Barman Nicolas Daemen geeft uitleg over het nieuwe systeem. “De betalende terrasverwarmers zijn een oplossing voor de stijgende energieprijzen. Onze klanten zetten constant de lampen op, wat het erg duur maakt. Rein Adons, de eigenares van het café, ging daarom op zoek naar een betaalsysteem. Ze vond een buurtbewoner die betaalautomaten kon maken met een 3D-printer. Als je er twintig cent insteekt, springt de lamp voor tien minuten aan. We hebben in totaal twee betaalautomaten voor onze vier lampen. We gaan het nieuwe systeem waarschijnlijk blijven gebruiken totdat het opnieuw weer warmer wordt.”

Begripvolle reacties

Volgens Daemen reageren de klanten positief op de betalende terrasverwarmers. “Ze begrijpen dat dit het gevolg is van de hoge energieprijzen. Ik heb nog geen enkele klant gehad die het niet oké vindt dat hij voor de lamp moet betalen. Het gaat bovendien om slechts twintig cent per tien minuten, dus duur is het zeker niet. We hopen dat de klanten nu anders omgaan met de terrasverwarmers en ze enkel gebruiken als het nodig is.”

Drie vaste klanten zijn pintjes aan het drinken op het terras. Ze maken geen gebruik van de lampen. “Als het nodig is, willen we er zeker voor betalen. Wij zijn rokers dus we zitten bijna altijd buiten. Als iedereen om de beurt een rondje doet, valt de prijs van twintig cent zeker heel goed mee”, vertelt Stef.

Volledig scherm De klanten van café Mombasa zien het zitten op te betalen voor de terrasverwarmers. © CVDP

Volledig scherm Een van de terrasverwarmers van café Mombasa. © CVDP

Volledig scherm Voor 20 cent brandt de warmtelamp 10 minuten. © CVDP

