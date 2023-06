“Café doet dienst als drugverkooppunt”: café Barcelona op Antwerps De Coninckplein twee maanden dicht wegens drugsfeiten

“Een reispas moet je vier maanden op voorhand al aanvragen”: cd&v protes­teert opnieuw tegen afbouwen stadsloket­ten

Een jaar na de afbouw van de fysieke dienstverlening aan stadsloketten, is cd&v er nog steeds niet over te spreken. De oppositiepartij voerde vrijdag actie in Borgerhout en wil terug in elk district een volwaardig loket waar mensen zonder afspraak binnen- en buiten kunnen wandelen. “Mensen spreken liever tegen een vriendelijk gezicht dan tegen een robot in een zuil.”