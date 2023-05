‘Caesar’ leidt gewelddadige Balkan-bende vanuit zijn cel: huiszoekingen in Antwerpse gevangenis

Heeft KMSKA erfenis van 1,26 miljoen euro van kunstverza­me­laar tegen haar wil ‘opgesou­peerd’? “Gigi vertrouwde ons volledig en haar testament is gerespec­teerd”

Pablo Picasso, Keith Haring, James Ensor, Le Corbusier. Het is maar een greep van 131 topwerken die kunstverzamelaar Gilberte ‘Gigi’ Ghesquière na haar overlijden in 2017 naliet aan het Antwerps Museum voor Schone Kunsten (KMSKA). Daarnaast schonk ze nog eens 1,26 miljoen euro (!) aan het museum om haar collectie te beheren, presenteren én aan te vullen. Maar dat monsterbedrag is vandaag zo goed als volledig uitgegeven en nu rijst de vraag of het museum dat geld wel naar Gigi’s wens besteed heeft. “Wij wisten precies wat Gigi wilde bereiken met haar nalatenschap”, verdedigt het museum zich.