Buurtbewoonster stak 20 auto's in brand in twee maanden: pyromaan van Hoboken opgepakt

Antwerpen/HobokenDe politie heeft een 38-jarige buurtbewoonster gearresteerd na een nieuwe brandstrichting vrijdagnacht in Hoboken. Het was de negende brandstichting waarbij maar liefst twintig auto’s vernield geraakten in amper twee maanden. De buurt herademt maar vraagt zich tegelijk wat het motief kan zijn van de vrouw.

De politie kon meteen na de feiten een verdachte vrouw arresteren. Ze was in het bezit van brandversnellers. Ook bij haar thuis heeft de politie brandversnellers en aanmaakproducten aangetroffen.

Woordvoerder Wouter Bruyns van de politie: “De verdachte is een vrouw van 38 jaar. Ze is overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan waar ze verhoord wordt aangaande de feiten van afgelopen nacht. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de dame ook verantwoordelijk is voor andere brandstichtingen die de buurt de afgelopen weken hebben verontrust.”

Negen nachten toegeslagen

De branden begonnen op 28 januari met een in brand gestoken auto in de Weerstandlaan. Daarna volgden branden in de Waaslandstraat, Zeelandstraat, Kempenlandstraat en ook de Maurits Sabbelaan. In die laatste straat vlogen een week geleden vijf auto’s in brand. De meest geviseerde straat was de Frieslandstraat waar maar liefst drie keer brand werd gesticht. In totaal is er op negen nachten brandgesticht waarbij in totaal twintig auto’s beschadigd raakten.

De politie heeft afgelopen weken extra patrouilles ingezet, zowel in herkenbare voertuigen als in anonieme wagens. De buurt eiste ook een mobiele camera. De politie hing een aantal tijdelijke camera’s op, onder andere in de Kempenlandstraat en de Hagelandstraat.

Volledig scherm De politie installeerde extra camera's. © Marc De Roeck

Turkse slachtoffers

De bestelwagen die vrijdagnacht in brand werd gestoken was van de man van Dilek. Hij is al twintig jaar zelfstandig loodgieter. De familie was amper wakker of er stonden al brandweer- en politiewagens aan hun huis.

Dilek: “Het wordt wel een heel weekend bellen naar verzekeringen en garages om tegen maandag een andere bestelwagen te hebben. Anderzijds ben ik opgelucht dat een verdachte is gepakt. Zou het nu opgelost zijn? Zou dit het werk van één zieke pyromaan zijn? Of zou er meer achter zitten? De uitgebrande auto’s zijn altijd van Turkse mensen. Op de duur word je paranoïa van erover na te denken.”

Overbuurman Mehmet uit de Kempenlandstraat was één van de eerste slachtoffers van de pyromaan. Zijn firmawagen en ook zijn kleine privé-wagen werden beschadigd. Hij is opgelucht dat er een verdachte is gepakt

Mehmet: “Deze week had ik al gemerkt dat de politie in anonieme wagens patrouilleerde. Toen ik ‘s morgens rond 5 uur naar mijn werk vertrok, floepten ineens de koplampen van een geparkeerde wagen aan. Ik schrok ervan maar even later gingen de lampen weer uit. Dat moet wel politie zijn geweest."

Ook Mehmet vraagt zich af wat het motief van de pyromaan geweest kan zijn. Ook hij ziet maar één rode draad in alle brandstichtingen: de slachtoffers waren bijna altijd van Turkse afkomst. Terwijl in de buurt verschillende nationaliteiten al jarenlang probleemloos samenleven.

Volledig scherm Mehmet is één van de eerste slachtoffers van de pyromaan. © Marc De Roeck

Dat zeggen ook Pierre en Irène die de Turkse bewoners in hun straat kennen als doodbrave, hardwerkende mensen.

Pierre: “De meeste mensen wonen hier tien jaar of langer. Als zij met louche zaken zouden bezig zijn, dan was er al veel langer iets gebeurd. De pyromaan moet wel een ziek persoon zijn. Een ander motief kan ik niet bedenken.”

Gecoördineerde actie

Woordvoerder Wouter Bruyns van de politie: “Op advies van de misdaadanalisten, de wijkpolitie en de recherche startte de politie met een gecoördineerde actie om de verdachte te vatten. Zo was de politie zichtbaar aanwezig maar is ook minder zichtbaar het toezicht opgevoerd door onder meer de mobiele eenheid, verschillende onderzoekers en het realtime intelligence center.”

Het mogelijke motief van de pyromaan is niet duidelijk. De geviseerde auto’s lijken lukraak gekozen, maar het valt inderdaad op dat de slachtoffers allemaal van allochtone meestal Turkse afkomst zijn.

Bekijk hier de brand van vrijdagnacht:

Volledig scherm Buurtbewoners die wakker waren geworden van de sirenes kwamen onmiddellijk kijken wat er aan de hand was. © Marc De Roeck

Volledig scherm De bestelwagen werd vooraan in brand gestoken. © Marc De Roeck