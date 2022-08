Buurtbewoners Handelsbeurs krijgen juridisch wéér gelijk: uitbating al voor tweede keer geschorst

Merksem 1.500 cannabis­plant­jes gevonden bij plantage in Merksem: politie pakt tien verdachten op

De Antwerpse politie heeft afgelopen woensdag een inval gedaan in een pand in Merksem, waar een cannabisplantage zou hebben gestaan. Daarbij werden tien verdachten opgepakt en maar liefst 1.500 cannabisplantjes in beslag genomen. De interventie kwam er nadat de politie enkele weken terug een tip had gekregen.

