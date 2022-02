Buurtbewoner (90) verongelukt bij oversteken van rijbaan

Regio Antwerpen Een romanti­sche fotoshoot in Kalmthout of een gezellig filmont­bijt in Antwerpen? Met deze 6 tips voor Valentijn in de regio Antwerpen zet je het hart van je geliefde in vuur en vlam

Op 14 februari is het weer Valentijn en dan vieren we de liefde. Wij speelden voor cupido en zochten alvast zes leuke dates in de regio Antwerpen voor je uit. Van een bezoek aan de privésauna in Kontich, over een filmontbijt in de gezelligste bioscoop van Antwerpen, tot een romantische fotoshoot in Kalmthout. Met deze tips wordt jouw Valentijnsweekend gegarandeerd een voltreffer.

5 februari