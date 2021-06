Buurt maakt rouwplek voor slachtoffers ingestort schoolgebouw, ook #nieuwzuidremember gelanceerd

Opnieuw kindje gevonden in Antwerpse vondelin­gen­schuif: “Heel emotioneel intens moment”

18 juni Enkele weken geleden werd een baby’tje, dat de schuilnaam ‘Finn’ kreeg, gevonden in de vondelingenschuif in de Helmstraat in Antwerpen. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) is de wettelijke voogd van het kindje, en laat weten dat het kindje gezond en wel is: “Finn wordt professioneel omringd met de beste zorg.”