Buurman gaat vrijuit voor diefstal van 450.000 euro aan juwelen: “Getuige vroeg om extra foto’s, maar die vergat politie te tonen”

Stille betoging op Antwerpse Groen­plaats voor Sanda Dia: “Zijn familie verdiende veel meer dan dit”

Op de Groenplaats in Antwerpen betoogden zaterdagmiddag een tweehonderdtal mensen in stilte. Ze zijn verontwaardigd over de uitspraak in de zaak rond Sanda Dia. De politie liet de betoging, die niet aangevraagd werd, begaan. “Er zijn mensen die een zwaardere straf hebben gekregen tijdens de coronacrisis omdat ze om 5 na 12 nog buiten waren: dat is waanzinnig.”