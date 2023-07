Busverkeer rond Antwerpen ernstig verstoord door spontane staking bij onderaannemer: “Chauffeurs krijgen schuld van al wat misloopt”

BV Acteur Ronald Van Rillaer (70) overleden, vooral bekend van z’n rol als Lambik in de Suske & Wis­ke-musical

De Antwerpse acteur en theatermaker Ronald Van Rillaer is op zeventigjarige leeftijd plots overleden. Hij kwam recent ten val en overleed aan een hersenbloeding. Van Rillaer is vooral bekend als ‘Lambik’ in de ‘Suske en Wiske'-musical maar passeerde ook in bekende televisieseries zoals ‘Thuis' en ‘F.C. De Kampioenen’.