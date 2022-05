Bushaltes Generaal Armstrong aan Kolonel Silvertoplaan gaan binnenkort uit dienst

Antwerpen Voormalig JJ House onder bewind van El Kaouakibi wordt nieuwe evenemen­ten­lo­ca­tie 'Jacques’

Het Jacob Jordaenshuis in de Reyndersstraat in hartje Antwerpen is omgevormd tot de nieuwe evenementenlocatie ‘Jacques’. Het 17e-eeuwse huis stond tot voor kort nog bekend als JJ House en werd uitgebaat door Point Urbain BV, de failliete organisatie van Sihame El Kaouakibi.

