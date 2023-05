Buschauffeur opgepakt nadat er flinke lading cocaïne (en meer...) in laadruimte gevonden wordt: “Uiteraard is hij ook ontslagen”

Ook Linker­woofer gaat niet door deze zomer: “Met pijn in het hart, maar op een dag staan we er weer”

Na Jazz Middelheim, Fire Is Gold en Antwerpen Zingt werpt nu ook Linkerwoofer voor deze zomer de handdoek in de ring. Het is het zoveelste groot festival in de Koekenstad dat niet zal plaatsvinden. Linkerwoofer heeft de financiële kater door de pandemie ondanks een succeseditie met De Kreuners en Clement Peerens vorig jaar niet kunnen verwerken. Het is nog niet zeker of er volgend jaar een nieuwe editie komt.