Burgers nemen dronefoto's van zwerfvuil aan oevers van de Schelde

Havenhuis nieuwe hotspot voor grote feesten? “We verwachten driedui­zend feestvar­kens woensdag”

Na Zonnewende Festival en concertreeks IIImagine is het Zaha Hadidplein woensdagavond opnieuw het decor voor een groot dansfeest. De studentenvereniging Wikings-NSK en Wild Life slaan de handen in elkaar om het begin van de zomer te vieren in de schaduw van het Havenhuis. “En alles aan studentikoze prijzen.”