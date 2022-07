Burgercollectief KaaiLink huivert bij de gedachte van een autotunnel aan de Scheldekaaien: “Een aantrekkelijke sluiproute dwars door de stad”

Het sluitstuk van de Via Sinjoor is de omgeving van het Steenplein. Daar plant de stad een vrije doorgang voor voetgangers over de Scheldekaaien. Het autoverkeer en het snelle fietsverkeer langs de kaaien gaan daarom ondergronds, langs een auto- en fietstunnel (officieel: ‘verdiepte Kaaiweg’), zo besliste het college vrijdag. Ook de ingang van de parking Grote Markt, die voor heel wat verkeershinder zorgt, gaat ondergronds. In de tunnel wordt een fietsparking ingewerkt met 500 plaatsen. Een extra autoparking voor 300 auto’s is niet weerhouden.