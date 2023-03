Burgerbegroting gaat voor betere fiets- en voetpaden en meer groen

Voor de tiende keer kozen de inwoners van district Antwerpen hun favoriete thema’s en verdeelden ze er 1,4 miljoen euro over. Zo beslisten alle stemmers samen over 10 procent van het volledige jaarbudget van het district. De populairste thema’s zijn ‘betere voetpaden’ en ‘groen in straten en op pleinen’.