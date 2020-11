Burgemeester De Wever over afgelopen koopzondag: “Uiteindelijk 40 procent minder bezoekers dan op zaterdag”

De Wever betreurt dat de hogere overheidsniveau’s “hun paraplu hebben opengetrokken” en alle kritiek dus bij hem terechtkwam. “We hadden nog geen lijst van winkels die vanaf maandag dicht moeten”, legt hij uit. Alle winkels sluiten was dan weer niet proportioneel geweest, vindt De Wever. “Dan moet je dat overal doen”, zegt hij. “Mensen konden nog naar Roosendaal rijden, naar Maastricht, Tilburg, Breda, Gent, Leuven, de koopzondag in Oostende. Je kan dan aan zelfverminking doen en Antwerpen in zijn geheel op slot doen. Dat zou heel goed overgekomen zijn bij de bevolking, want nu was het een drama, mijn mailbox liegt er niet om. Maar dat heeft geen zin, dat is zinloze symboolpolitiek. Mensen die per se willen shoppen zullen dat ook echt wel doen.”