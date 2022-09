Burgemeester De Wever na Antwerp Marathon: “Ik ben bijna gestorven op het Schoonselhof”

Antwerpen Knal- en reisdrang na corona helpen ook Antwerpse luchthaven: “Passa­giers­aan­tal in zomervakan­tie vrijwel op niveau vóór pandemie”

De Antwerpse luchthaven heeft een sterke zomervakantie achter de rug. Met 64.529 passagiers zit ze nog geen 3 procent onder het aantal reizigers dat in de zomer van 2019 – voor corona dus – via Deurne op vakantie vertrok. “Na twee jaar was de drang groot om op reis te gaan”, stelt algemeen directeur Eric Dumas vast. Alicante (Spanje) is de populairste bestemming.

10 september