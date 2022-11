Buren zijn drugsgeweld beu na derde aanslag in paar weken: “Kaders vielen van de muur bij explosie”

Antwerpen/WilrijkIn Wilrijk heeft er vannacht opnieuw een explosie plaatsgevonden, die de hele buurt wakker schudde. De woning van de familie El J. in de Klaproosstraat werd bestookt met een stuk vuurwerk. “Iedereen stond op straat om te zien wat er aan de hand was”, zegt een buur die al het geweld meer dan beu is.

Lees meer over de drugsoorlog in Antwerpen in ons dossier.

De aanslag gebeurde omstreeks 2 uur in de nacht van woensdag op donderdag. Er werd vermoedelijk een stuk vuurwerk naar de woning in de Klaproosstraat gegooid. De federaal gerechtelijke politie (FGP) Antwerpen en het gerechtelijk labo kwamen ter plaatse. De schade aan de woning bleef gelukkig beperkt tot de voordeur. Het glas is kapot gesprongen en ook de deurlijsten zijn beschadigd.

In rook gehuld

Een buur vertelt dat de hele straat werd wakker geschud door de hevige knal. De woning van de familie El J. was in rook gehuld. “Iedereen stond op straat en kwam kijken wat er aan de hand was. Zo hard was de knal. Bij mij thuis zijn de kaders van de muur gevallen. Politie en brandweer kwamen aan en hebben urenlang sporenonderzoek gedaan. Het mag wel stoppen stilaan want dit is de derde aanslag in onze nabije buurt”, vertelt een buur.

Volledig scherm Voor de woning van de familie El J. staat sinds twee weken een politiecamera. © Patrick Lefelon

Bij de familie El J. wordt vanmorgen niet opengedaan. Niet ongewoon, zo horen we in de wijk, zij hebben met niemand contact. “Zelfs koeriers bellen vruchteloos aan en geven hun pakjes dan maar bij de buren af”, klinkt het.

Poké4You

De politie pakte in de buurt twee verdachten op in een Nederlandse auto. Die was gespot door een tijdelijke politiecamera die sinds twee weken voor de deur van de familie El J. in de Klaproosstraat staat opgesteld.

Een lid van de familie El J. staat bekend als havenarbeider die niet vies is van hulp aan drugsbendes. Vermoedelijk hebben de aanslagplegers het op hem gemunt maar moet de rest van de familie daarmee voor boeten.

Eén van de familieleden van El J. is zaakvoerder van eethuis Poké4You op de hoek van de Sint-Bavostraat en de Schaliemolenstraat. Daar werden eind vorige maand al drie brandbommen binnengegooid. De zaak is volledig uitgebrand en verzegeld door de politie.

Enkele huizen verderop in de Sint-Bavostraat werd een gevel dinsdagavond onder vuur genomen. In het gebouw woont iemand met de naam El J. Die staat ook duidelijk op de bel. De voordeur werd aan diggelen geschoten.

De federale gerechtelijke politie (FGP) voert het onderzoek rond deze cluster van aanslagen. Of de twee verdachten voor alle feiten tegen de familie El J. in aanmerking komt, moet blijken.

