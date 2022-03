Buren verzamelen honderden bezwaren tegen heraanleg Lange Beeldekensstraat: “We eisen een veilige en gezonde straat”

De Lange Beeldekensstraat is een lange, smalle enkelrichtingstraat die Antwerpen-Noord doorkruist van het De Coninckplein tot het Stuivenbergziekenhuis. Zo’n straat wordt ook wel een ‘street canyon’ genoemd. Vanwege de hoge bebouwing geraakt de luchtvervuiling van het verkeer moeilijk verdund.

Volgens het buurtcomité rijden er tijdens de spits tot 800 voertuigen per uur door de Lange Beeldekensstraat. “De luchtkwaliteit is er volgens de Vlaamse Milieumaatschappij slechter dan de tunnelmond van de Craeybeckx- en Waaslandtunnel. De hoeveelheid auto’s maakt de straat niet enkel ongezond maar ook levensgevaarlijk voor fietsers en voetgangers, niet in het minst voor de schoolkinderen van de 10 scholen vlakbij”, klinkt het. De buurtbewoners eisen een leefbare, veilige en gezonde woonstraat.

De buren trokken eerder al naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. “We wachten op die uitslag, maar weten niet hoe lang dat kan duren”, legt Raf Vandecasteele uit. “Het district heeft dezelfde plannen echter gewoon opnieuw ingediend onder een ander projectnummer. Daarom dienen we deze bezwaarschriften in. Ze zullen meegenomen worden in het lopend onderzoek, en worden hopelijk naar waarde geschat.” Op enkele dagen tijd werden er al 400 bezwaren ingezameld. Er kan ook vandaag nog getekend worden via de website van het buurtcomité.

Inbreuk tegen Europese wetgeving

Sinds 2011 loopt er een Europese inbreukprocedure over de slechte luchtkwaliteit in Antwerpen. In de Lange Beeldekensstraat hangen meetbuisjes waaruit blijkt dat de wettelijke norm ieder jaar overschreden wordt, met uitzondering van het lockdown-jaar 2020. De stad kreeg bij Europa uitstel voor de inbreukprocedure tot 2015 met onder andere de belofte van circulatiemaatregelen tegen het sluipverkeer. “Nu, 11 jaar later, liggen er plannen voor om de Lange Beeldekensstraat voor de komende decennia te bestendigen als route voor doorgaand verkeer. Dat is dus niet enkel ongewenst door de bewoners, het gaat ook regelrecht in tegen wat aan Europa beloofd werd”, klinkt het bij het actiecomité.

Volgens districtsburgemeester Paul Cordy (N-VA) zal de heraanleg van de Lange Beeldekensstraat weinig invloed hebben op de luchtkwaliteit. “We gaan de riolering vernieuwen, het wegdek veiliger maken voor fietsers en extra bomen aanplanten. Er is een onderzoek lopende om te zien vanwaar het verkeer komt. Op basis daarvan kunnen we eventueel later op elk moment nog ingrepen uitvoeren.”

Volledig scherm De Lange Beeldekensstraat in Antwerpen. © rv