Buren gaan dakbrand in Lumbeeckstraat te lijf met tuinslang

HobokenIn de Lumbeeckstraat in Hoboken is in de nacht van dinsdag op woensdag brand uitgebroken op een plat dak van een van de woningen. Daar zouden roofingwerken uitgevoerd zijn die, in combinatie met de isolatie, het vuur zouden hebben veroorzaakt. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en enkele buren gingen voor de aankomst van de hulpdiensten het vuur al te lijf met een tuinslang.