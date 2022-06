Bulgaren die zoon van juwelier gijzelden en kluis leegroofden, krijgen tien jaar cel in hof van beroep

Zandhoven/AntwerpenHet Antwerpse hof van beroep heeft drie Bulgaren zwaarder bestraft voor een brutale home invasion in Pulle, bij Zandhoven. De toen 41-jarige bewoner werd zestien uur lang vastgehouden en gefolterd, terwijl zijn kluis werd opengeslepen. De beklaagden gingen met 38 kilo goud aan de haal. Ze werden veroordeeld tot tien jaar cel, twee jaar meer dan in eerste aanleg.

Het slachtoffer had in de nacht van 18 op 19 oktober 2020 afgesproken met Diana G. (26), een Bulgaarse escorte die hij via de sekssite Redlights had leren kennen. Toen zij rond 2 uur vertrok, werd hij op de oprit van zijn woning overvallen. Het slachtoffer werd naar binnen gedragen en vastgebonden aan handen en voeten. Als hij durfde te bewegen, werd hij geslagen. De daders dreigden hem te doden en waren duidelijk uit op de inhoud van de kluis.

Het openen van die kluis bleek echter niet zo simpel. Uit camerabeelden bleek dat ze tot vijf keer toe naar een doe-het-zelfzaak moesten rijden om bijkomend materiaal te kopen. Pas na zestien uur slaagden ze erin om de kluis te openen. Ze verlieten de woning met 38 kilo goud en juwelen. Het geknevelde slachtoffer werd ‘s avonds door zijn ongeruste ex-vrouw aangetroffen. Hij had kneuzingen over zijn hele lichaam, een gebroken neus en een gehavende rechterhand.

Escorte Diana G. kwam al snel in het vizier van de speurders, want het slachtoffer had haar over het goud in zijn kluis verteld. Zij had de info en een foto van de kluis doorgespeeld aan haar vriend Zhoro Z. (30). Hij had vervolgens Milen M. (47), Yordan Y. (46) en Stefan D. (55) vanuit het buitenland laten overkomen om bij de home invasion te helpen.

De correctionele rechtbank veroordeelde de vijf Bulgaren in maart tot acht jaar cel. Diana G., Milen M. en Yordan Y. gingen in beroep. Diana G. en Milen M. betwistten dat zij het slachtoffer bedreigd hadden met de dood en hem mee gefolterd hadden. Het hof oordeelde echter dat zij mededader waren aan de feiten en dat dus ook die verzwarende omstandigheden hen konden worden aangerekend, ook al hadden ze dat zelf niet gedaan. Yordan Y. voerde geen betwisting over de schuld, maar hoopte wel op een mildere straf, net zoals zijn medebeklaagden.

Ze vingen echter bot, want het hof van beroep vond de acht jaar cel die ze in eerste aanleg hadden gekregen te licht voor deze bijzonder ernstige feiten. “Het slachtoffer werd zowel fysisch als mentaal zwaar mishandeld. Hun vastberadenheid om de kluis open te krijgen, verlengde ook de vrijheidsberoving van het slachtoffer aanzienlijk”, klonk het in het arrest.

Het slachtoffer kreeg in eerste aanleg een provisionele schadevergoeding van 1,9 miljoen euro toegekend. Die werd in beroep bevestigd. Er werd ook een deskundige aangesteld om zijn definitieve schade te begroten. De man lijdt nog altijd fysiek en mentaal onder de feiten.