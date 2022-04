Buitenspeeldag Hoboken gigantisch succes met speciale ‘The Big Bounce’-editie: meer dan 2.500 kinderen komen ravotten

“Een gigantisch succes”, glunderen Yana Le Poole en haar collega’s Ilke Poppe en Amy Plattenbos van de jeugddienst in Hoboken. We hebben twee jaar niets kunnen doen en daarom wilden we het groots uitpakken met The Big Bounce (het grootste springkussenfestival , red) te laten komen. De opkomst is massaal en het meeste dat we tot hiertoe hebben gehad.” Ook de broers Guy en Jan Pluym waren meer dan tevreden. “Lachende kinderen en stralende ouders daar doen we het voor. We komen naar iedereen die ons vraagt en proberen steeds iets uniek neer te zetten. Hier hebben we een kleuterland gemaakt, een game zone met tal van mechanische attracties en challenge games en een Bounce zone met de grootste en coolste springattracties. Dat er zoveel volk is doet ons deugd. We zijn ook zeer tevreden van de samenwerking let district Hoboken. Een top team van medewerkers van de jeugddienst. Voor de eerste keer stond ook ons groot nieuw kasteelpodium.”